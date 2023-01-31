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31 Ocak 2023 Salı 00:36:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 00:36:00

BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Saldırının bir ibadethanede gerçekleşmesi özellikle tiksindirici." ifadesi kullanıldı.

"Huzur ve güven içinde ibadet edebilme dahil din veya inanç özgürlüğü evrensel bir insan hakkı" olduğu vurgulanan açıklamada, Guterres'in saldırıyı kınadığı, kurbanların ailelerine taziyelerini ilettiği ve yaralılara acil şifalar dilediği aktarıldı.

Pakistan'ın Peşaver kentinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında polislerin de bulunduğu 59 kişi hayatını kaybetmiş, 157 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : BM Stephane Dujarric Pakistan
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