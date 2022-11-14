BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Guterres, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı.
BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.
Dün, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
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