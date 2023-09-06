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06 Eylül 2023 Çarşamba 10:31:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 10:31:00

BM Genel Kurulu'nun 78. dönemi başladı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 78. dönemi, Dennis Francis'in başkanlığında başladı.

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, halefine oturum başkanı tokmağını devrederek Kurul'un 77. dönemini kapattı.

Haziranda BM 78. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Trinidad ve Tobago'nun adayı Dennis Francis, görevini "sadakat, bilinç ve sağduyuyla" yerine getireceğine yemin etti.

"BM Güvenlik Konseyi sorun teşkil etmeye başlayacak"

Körösi, burada yaptığı konuşmada, "BM'yi acilen günümüzün sınmalarına uygun bir şekilde reform etmeliyiz." çağrısı yaptı.

Zamanın değiştiğini, BM'nin de bu çerçevede değişmesi gerektiğini ifade eden Körösi, "BM Genel Kurulu'nu ve BM Güvenlik Konseyi'ni reform etmek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak BM Güvenlik Konseyi çözüm yerine sorun teşkil etmeye başlayacak." uyarısında bulundu.

Körösi, konuşmasının sonunda katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

BM 78. Genel Kurul Başkanı Francis ise yeni dönemin, küresel gündemde önemli sınamalar meydana gelirken başladığına dikkati çekti.

Dönemi için 4 temel kelimeyi benimseyeceğini açıklayan Francis, bunları "barış", "refah", "kalkınma" ve "sürdürülebilirlik" olarak sıraladı.

BM 78. Genel Kurulu yaklaşıyor

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM'nin 78. Genel Kurul görüşmeleri, 19 Eylül'de başlayacak.

19-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk gün söz alacak.

Genel Kurul'a 190 ülkeden üst düzey katılımın sağlanması bekleniyor.

Etiketler : BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi BM Genel Kurulu Dennis Francis Google SEO
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