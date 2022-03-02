BM, bugün Rusya'ya yönelik kınama tasarısını oylayacak

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02 Mart 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 11:39:00

BM Genel Kurulu, Rusya'ya yönelik kınama tasarısını bugün oylayacak

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını bugün oylayacak.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde, 90 ülke tarafından desteklenen tasarı, 193 üye ülkenin oylamasına sunulacak. Karar tasarısının ortak sunucuları arasında yer alan Türkiye, metinde emeği geçen çekirdek grup ülkelerinden biri oldu.

AA muhabirinin BM kaynaklarından elde ettiği tasarının nihai taslağında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları güçlü şekilde kınanırken, Moskova'dan "tüm askeri güçlerin derhal ve koşulsuz olarak Ukrayna topraklarından çekilmesi" talep edildi.

Söz konusu tasarıda, Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak, "Rusya Federasyonu'nun, BM Sözleşmesi'nin 2. maddenin 4. fıkrasını ihlal ederek Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı en güçlü şekilde esefle karşılanmıştır." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine son vermesi gerektiği vurgulanan tasarıda, Moskova'ya, "Ukrayna topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekilmesi" çağrısı yapıldı.

Rusya'nın 21 Şubat'taki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının geçersiz olduğu ifade edilen tasarıda, "Rusya'nın bu kararını derhal ve koşulsuz olarak iptal etmesi" gerektiği kaydedildi.

Tüm tarafları Minsk Anlaşması'na bağlı kalmaya davet eden tasarıda, insani yardım ulaştırılması gereken bölgelere erişimin sağlanması gerektiği de belirtildi.

Rusya'nın yanında yer aldığını ilan eden Belarus'a da çağrı yapılan tasarıda, "Belarus'un Ukrayna'ya karşı bu yasa dışı güç kullanımına karışmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ederken, onu uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Tasarıda, Ukrayna'daki insani durumla ilgili olarak kararın kabul edilmesinden 30 gün sonra Acil Yardım Koordinatörünün Genel Kurul'a bir rapor sunması da talep edildi.

Genel Kurul'da herhangi bir tasarının kabul edilebilmesi için üyelerin üçte ikisinin, yani 193 ülkeden en az 128'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

BM üyesi devletlerin bir konudaki genel yaklaşımını ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul karar tasarılarının kabul edilmesi durumunda herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

Etiketler : birleşmiş milletler rusya ukrayna bm
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