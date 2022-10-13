VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırgızistan lideri Caparov, mevcut bölgesel örgütlerin çatışmaları önleyemediğini söyledi
İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
Akdeniz'de korkutan deprem
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya barış mesajı
Putin'den Avrupa'ya teklif!
BM, Rusya'yı kınayan kararı kabul etti! Dikkat çeken Türkiye detayı!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Ukrayna savaşı F-35'lerin önünü açtı! Avrupa'da Rus baskısı!
EYT'den kimler faydalanabilecek?
Fahriye'den yeni poz
Altı yıl sonra yeniden
Artritin en önemli belirtisi sabah tutukluğudur
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 13 Ekim
Gribi hafife almayın
Kaşıntı pek çok hastalığın belirtisi olabilir
Anne sütü hakkında doğru sayılan 10 yanlış!
Gözleri koruyan 20/20/20 kuralı
Belarus, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlenmeye karşı önlem alacak
Kadıköy'de eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerine yönelik denetim
Zelenskiy: Ukrayna'nın 55 milyar dolara ihtiyacı var
BM'den 143 ülkenin oyuyla Rusya'ya Ukrayna kınaması
Bakan Varank: Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor
İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
13 Ekim 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 09:00:00

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini ilhakını kınayan kararı kabul etti

Kaynak: AA

ABONE OL

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti. 35 ülke oylamaya katılmazken, Rusya'ya 4 ülke destek verdi.

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti. 35 ülke oylamaya katılmazken, Rusya'ya 4 ülke destek verdi.

193 üyeli Genel Kurul'da yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etmek için düzenlediği "yasa dışı" referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil bir oturum düzenlemesinin ardından geldi.

Oylamada, 143 ülke Rusya'nın hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı.

Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 35 ülke ise çekimser kaldı.

Bütün devletlere ve uluslararası kuruluşlara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgede herhangi bir girişimini tanımama çağrısında bulunan BM Genel Kurulu kararı, Moskova'dan "tüm askeri güçlerini Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içerisindeki topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak çekmesini" talep ediyor.

Kararda ayrıca, mevcut gerginliğin azaltılması ve çatışmanın siyasi diyalog, müzakere, arabuluculuk ve diğer barışçıl yollarla çözülmesinin desteklendiği vurgulandı.

- UKRAYNA'DAN "MİNNETTARIZ" AÇIKLAMASI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, oylamanın ardından sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararı destekleyen 143 ülkeye minnettar olduklarını bildirdi.

Kuleba, "Talep açık: Rusya'nın ilhak girişimine ilişkin kararları geri alınmalı; Rusya, güçlerini Ukrayna'nın bütün topraklarından çekmeli." dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, kararın ardından yaptığı açıklamada, BM için "tarihi öneme sahip bir gün" olduğunu söyledi.

"143 üye ülke, Rusya'nın ilhak girişimlerini reddeden ve BM Şartı'nın temel ilkelerini yeniden onaylayan bir karar için oy kullandı. Bu, dünyanın gözünde Ukrayna'nın sınırlarının aynı kaldığı anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA SAVAŞ BM KINAMA 143 üye ülke
Donuk omuz sendromu oldum

Donuk omuz sendromu oldum
Neşeli alışveriş

Neşeli alışveriş
Canavar gibi şarkı

Canavar gibi şarkı
Meşhur eden Instagram mesajı

Meşhur eden Instagram mesajı
Oğlunu evlendirdi

Oğlunu evlendirdi
Kaya'dan Hülya'ya destek

Kaya'dan Hülya'ya destek
Lüks test sürüşü

Lüks test sürüşü
Albüm sonrası ilk konser

Albüm sonrası ilk konser
‘Gül Masalı'na ani final

‘Gül Masalı'na ani final

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX