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BM: Gazze'ye giren yardımlar şubatta geçen aya oranla yüzde 50 düştü
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26 Şubat 2024 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 15:15:00

BM: Gazze'ye giren yardımlar şubatta geçen aya oranla yüzde 50 düştü

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne şubat ayında giren insani yardım miktarında bir önceki aya oranla yüzde 50 düşüş yaşandığını bildirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de yaşanan gıda sıkıntısına ilişkin X sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

Lazzarini, Gazze'de yaşanan gıda krizine son vermek için ateşkes ilan edilmesi, bölgeye yardımların ulaştırılması için kuşatmanın kaldırılması gerektiğini belirtti.

Şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 oranında azaldığına dikkati çeken Lazzarini, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Açıklamada, ocak ile şubat aylarında Gazze'ye ne kadar insani yardım girdiğine ilişkin ise bilgiye yer verilmedi.

Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan bu yana yardım ulaştıramadıklarını belirtmişti.

Uluslarası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanan İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, derme çatma çadırlarda kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze'nin kuzeyinde ekmek dahi bulamayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemi tükettikleri belirtiliyor.

Etiketler : birleşmiş milletler israil gazze saldırı yardım
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