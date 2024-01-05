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05 Ocak 2024 Cuma 19:55:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 19:55:00

BM: Gazze'nin kuzeyine acilen yardımlar ulaştırılmalı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sayılamayacak kadar insanın açlık ve hastalık içinde olduğunu, bölgeye hayat kurtaran yardımların acilen ulaştırılması gerektiğini duyurdu.

OCHA, X platformundan yaptığı açıklamada, savaşın Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaracak yardımların ulaştırılmasına engel olduğu belirtildi.

Bölgede ilaçsız, yemeksiz, aç ve hasta şekilde sayılamayacak kadar insan olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hayat kurtaracak olan insani yardımların Gazze Şeridi'ne acilen ulaştırılması istendi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Etiketler : açlık GAZZE BM İsrail Filistin
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