18 Mart 2024 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 15:30:00
BM: Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya
Kaynak: AA
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BM raporuna göre Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
BM raporuna göre Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
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