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18 Mart 2024 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 15:30:00

BM: Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya

Kaynak: AA

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BM raporuna göre Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

BM raporuna göre Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

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Etiketler : bm gazze açlık
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