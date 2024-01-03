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BM, Gazze'deki zorunlu göç konusunda uyardı: "Kabul edenler soykırım suçu işler"
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03 Ocak 2024 Çarşamba 19:21:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 19:21:00

BM, Gazze'deki zorunlu göç konusunda uyardı: "Kabul edenler soykırım suçu işler"

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, "Gazzelilerin zorla gönderilmeleri özellikle yüksek çocuk sayısı nedeniyle soykırımdır ve bu halkı kabul edecek ülkeler soykırıma yardım suçu işlemiş olacaktır" uyarısında bulundu.

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'e "Gazzelilerin zorla gönderilmesinin soykırım suçu olduğu" uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri göndermek için bazı ülkelerle gizli müzakereler yürüttüğü haberlerine atıfla X hesabından açıklama yapan Rajagopal, "Gazzelilerin zorla gönderilmeleri, özellikle yüksek çocuk sayısı nedeniyle soykırımdır. Kongo ya da bu halkı kabul edecek diğer ülkelerin yetkilileri, soykırıma yardım ve yataklık suçu işlemiş olur." ifadelerini kullandı.

Rajagopal'ın atıf yaptığı İsrail basınında, İsrailli yetkililerin Kongo ve diğer bazı potansiyel alıcı ülkelerle Gazzelileri göndermek için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor ve adını açıklamak istemeyen bir yetkilinin "Kongo, göçmenleri almak istiyor ve diğerleriyle de görüşmeler içindeyiz." şeklindeki açıklamasına yer veriliyor.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaptıkları açıklamalarda, Filistinlilerin Gazze'den "gönüllü göç etmesinin" en iyi çözüm olduğunu savunmuştu.

Etiketler : BMKonutHakkıÖzelRaportörü Gazzeliler soykırım İSRAİL
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