VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
''Çok sayıda İsrail askerini öldürdük'' diyerek duyurdular
BM: Gazze'deki sığınaklarımız aşırı kalabalık, sivillerin çoğu dışarıda uyuyor
İşgalci İsrail hastaneleri vurmaya devam ediyor!
Murat Kurum, İstanbul için kolları sıvadı: "Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!"
Suriye ordusundan İdlib'e saldırı: 5 sivil yaralandı
Rusya, bu yıl 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor
07 Ocak 2024 Pazar 23:42:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 23:42:00

BM: Gazze'deki sığınaklarımız aşırı kalabalık, sivillerin çoğu dışarıda uyuyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan barınaklarının aşırı kalabalık olduğunu ve çoğu kişinin dışarıda uyumak zorunda kaldığını belirtti.

UNRWA, X sosyal medya platformundaki hesabında, İletişim Direktörü Juliette Touma'nın İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin ABD'nin ABC News kanalına verdiği demeci yayımladı.

Touma, Gazze Şeridi'ndeki UNRWA'ya ait tesislerin son durumuna ilişkin, "Bölgedeki barınaklarımız aşırı kalabalık ve artık daha fazla insanı barındıramıyoruz." açıklamasını yaptı.

BM yetkilisi, "Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah kentinde, yerlerinden edilmiş insan akınını destekleyecek hiçbir sivil altyapı bulunmuyor, sivillerin çoğu şu anda sokaklarda uyuyor." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 152 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Etiketler : UNRWA Gazze Şeridi Filistinli mülteciler
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX