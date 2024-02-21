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21 Şubat 2024 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 07:30:00

BM: Gazze'deki Nasır Hastanesi iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil ölüm yeri haline geldi." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, OCHA tarafından İsrail ordusunun önce kuşattığı sonra da baskın düzenlediği Nasır Hastanesine ilişkin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Kızılayı ve OCHA işbirliğiyle 18-19 Şubat'ta Nasır Hastanesi'nden 32 kritik hastayı nakletmek üzere düzenlenen misyona katıldığını kaydeden Whittall, hastanedeki korkunç koşulları anlattı.

Whittall, "Buradaki hastalar perişan durumda. Burası iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi." ifadesini kullandı.

Acilen sevk edilmesi gereken hastaların perişan durumda olduğunu gördüklerini vurgulayan Whittall, hastaneye 4 ambulansla geldiklerini ancak bunun yeterli olmadığını bildirdi.

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesi yoğun bakımında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklanmıştı.

Etiketler : bm gazze nasır hastanesi israil ölüm
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