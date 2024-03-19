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19 Mart 2024 Salı 08:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 08:30:00

BM: Gazze'deki gıda güvensizliği insan eliyle yaratılan bir felaket

Kaynak: TRT Haber

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Guterres, Gazze'deki gıda güvensizliğine ilişkin açıklama yaptı. "Bu tamamen insan eliyle yaratılan bir felaket" diyen Guterres, İsrailli yetkilileri insani yardım malzemelerine sınırsız erişim sağlamaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail bombardımanı altındaki Gazze'ye ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antony Guterres, "Gazze'deki gıda güvensizliğine ilişkin rapor, sahadaki koşulların dehşet verici bir iddianamesi. Bu tamamen insan eliyle yaratılan bir felaket" dedi.

Guterres, İsrail makamlarını, insani yardım malzemelerine Gazze'de tam ve sınırsız erişim sağlamaya çağırdı.

BM Filistinlilere Yardım Ajansı UNRWA'nın şefi Phillip Lazzarini de bugün yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde açlık yayılıyor ve bu tamamen insan kaynaklı. Geçmişte hiç açlık yaşamamış bir bölgeyi vuruyor ve bugün Gazze Şeridi'nde hiç kimse bundan kaçamıyor" dedi.

Lazzarini, şunları ekledi:

"Geçen hafta, UNICEF'in (BM Çocuklara Yardım Fonu) iki yaş altı çocuklar arasında akut yetersiz beslenmenin bir ay içinde iki katına çıktığını belirttiğini duydunuz, oysa biz açlığın yayılmakta olduğu ve insani yardım müdahalemizi arttırmamız gerektiği konusunda uyarılarımızı sürdürüyoruz."

Etiketler : birleşmiş milletler gazze gıda israil insani yardım
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