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10 Kasım 2023 Cuma 21:58:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 21:58:00

BM: "Gazze'de insanlar ekmek kuyruğunda beklerken hava saldırılarına maruz kalıyor"

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin özellikle kuzeyinde gıda kıtlığı artarken, "İnsanlar saatlerce ekmek kuyruğunda beklerken hava saldırılarına maruz kalıyor." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batı Şeria'da artan şiddetten derin endişe duyduklarını aktaran Dujarric, Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıların can kaybı ve büyük zayiata yol açtığını kaydetti.

"GÜNEYE KAÇIŞ DEVAM EDİYOR"

Dujarric, "Bölgedeki meslektaşlarımız, insanların güneye kaçmaya devam ettiğini aktarıyor. Dün 50 binden fazla kişinin yürüyerek ya da başka yollarla kaçtığı düşünülüyor." bilgisini paylaştı.

Gazze'ye giren yardımın yetersiz olduğuna ve giriş noktalarının çoğaltılması gerektiğine dikkati çeken Dujarric, bölgeye 21 Ekim'den bu yana 821 yardım tırının giriş yaptığını bildirdi.

Sağlık tesislerine yönelik saldırıların da devam ettiğini bildiren Dujarric, aynı zamanda yakıt sıkıntısı nedeniyle hastanelerdeki bazı bölümlerin çalışmalarına son vermek zorunda kaldığını söyledi.

"İNSANLAR EKMEK KUYRUKLARINDA SALDIRILARA MARUZ KALIYOR"

Gazze'nin kuzeyinde gıda kıtlığının arttığını ifade eden Dujarric, 8 gündür buraya yardım götürülemediğini duyurdu.

Dujarric, kuzeyde hiçbir ekmek fırının yakıt olmadığı için açık olmadığını belirterek güneyde ise sadece 9 fırının hizmet verdiğini dile getirdi.

"İnsanlar saatlerce ekmek kuyruğunda beklerken hava saldırılarına maruz kalıyor." diyen Dujarric temel gıda maddelerinin ise neredeyse hiç bulunmadığını ifade etti.

Dujarric, temiz su ve yakıt olmadan fırınların çalışamadığına dikkati çekti.

"BİZ İNSANİ ARA DEMEDİK, ATEŞKES ÇAĞRIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İsrail'in günde 4 saatlik "insani ara" kararının gerçekten insani amaçlara mı yoksa İsrail güçlerinin daha rahat hareket etmesine mi hizmet sağlayacağının sorulması üzerine Dujarric, "Benim insani ara ifadesi kullandığımı duymadınız. Kelimelerimi çok dikkatle seçmeye çalışıyorum ve insani ara olarak adlandırmadım." dedi.

Dujarric, tek taraflı olarak duyurulan araların bazı insanların geçişini sağlamış olabileceğini dile getirerek "Biz insani ateşkes çağrımızı sürdürüyoruz. Bunun etkili olması için koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir." vurgusunda bulundu.

Etiketler : Gazze gıda kıtlığı Bekleme kuyrukları Hava saldırıları
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