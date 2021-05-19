  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
14 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Gazze'de 13 yıldır ablukada tutulan 2 milyon insan için güvenli hiçbir yer yok
Trafik sigortasındaki aracılar ortadan kaldırılacak
40 yaş üstü öğretmenlerin aşı randevusu açıldı
Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
27. Dönem POMEM sınav yerleri açıklandı
Bakan Selçuk'tan 'meşale bende' uygulaması paylaşımı
Acil Tıp Teknisyeni kaza yerinde darp edildi
'Türkiye güçlendikçe gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz'
Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu görüştü
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bahreyn ve Faslı mevkidaşları ile Filistin'i görüştü
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 586 bin 471'e yükseldi
Selçuk Bayraktar'ı Steve Jobs'a benzetti: SİHA konusunda bir deha
Turkcell'le pedallar eğitim bursu için dönecek
Akşener'den hadsiz benzetme! Sözleri büyük tepki çekti
Bakan Koca müjdeyi verdi! Bu hafta Türkiye'de olacak
Dünyada bir ilk! Türkiye'deki dönüşümün kilometre taşı olacak
ASELSAN yerli ve milli olarak geliştirdi: "Saka" geliyor
Musk'tan yeni Bitcoin paylaşımı
Karganın balık avı
Gelincik zamanı
Bir tutam ot hayat kurtardı
19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:21:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:21:00

BM: Gazze'de 13 yıldır ablukada tutulan 2 milyon insan için güvenli hiçbir yer yok

ABONE OL

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, 2 milyon insanın, 13 yıldır dünyanın geri kalanından zorla izole edildiği Gazze'de güvenli hiçbir yeri olmadığını söyledi.

Lowcock, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğin büyük kayıplara sebebiyet verdiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu sivil ölümlerine neden olan şiddetin "tiksindirici" olduğunu ifade etti.

Çatışmaların derhal son bulması gerektiğine, hava saldırıları ve roketlerin ölümü ve yıkım ile travma dışında hiçbir şey getirmediğine dikkati çeken Lowcock, taraflara uluslararası insani hukuka saygı duymaları ve sivilleri koruma çağrısında bulundu.

Lowcock, "Gazze'ye aşırı sıklıktaki İsrail bombardımanından derin endişe duyuyorum. 2 milyon insanın 13 yıldır dünyanın geri kalanından zorla izole edildiği Gazze'de güvenli hiçbir yeri yok." ifadesini kullandı.

Silahlı grupların İsrail'de nüfusun yoğun olduğu bölgelere gelişigüzel roket fırlatmasının da kabul edilemez olduğunu ve son bulması gerektiğini ifade eden Lowcock, Gazze'de 58 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve okullara sığındığını belirtti.

Lowcock ayrıca Gazze'ye insani yardımların girebilmesi için Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, "Gazze'deki tek Kovid-19 test merkezi İsrail'in hava saldırılarında hedef alındı. Birçok insan okullara sığınmış durumda. Çok sayıda kişinin aynı ortamda kalmasının ve tek test merkezinin bombalanmış olmasının Kovid-19 vakalarını artıracağı endişesi taşıyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Tabii ki. Bazı sağlık merkezlerinin tahrip edildiğini gördük. Çatışmalardan önce bile Gazze'de insani durum iyi değildi ve şimdi de tüm bunlar yaşanıyor. Aşıya erişim çok zordu. Bu durum işleri daha da kötüleştirdi."

Etiketler : BM gazze İsrail ve Filistin
Mahallede bayram coşkusu

Mahallede bayram coşkusu
Hayalindeki role kavuştu

Hayalindeki role kavuştu
Şampiyonluk için destek

Şampiyonluk için destek
Berk evlenmek için sabırsız!

Berk evlenmek için sabırsız!
‘Züleyha' sahneleri zorladı

‘Züleyha' sahneleri zorladı
Dövüş hareketlerini sirkte öğrenmiş

Dövüş hareketlerini sirkte öğrenmiş
Kahraman Babam

Kahraman Babam
TÜM OYLAR BATUHAN'A

TÜM OYLAR BATUHAN'A
Fotoğraftan etkilendi

Fotoğraftan etkilendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER