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29 Şubat 2024 Perşembe 17:07:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 17:07:00

BM, Fransa'nın çevreci eylemcilere müdahalesinden endişeli

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Fransa'nın çevreci eylemcilere giderek artan müdahalesinden endişe duyduğunu bildirdi.

BM Çevre Savunucuları Özel Raportörü Michel Forst, Avrupa'nın çevreci eylemcilere yönelik tutumuna ilişkin hazırladığı raporda, özellikle Fransa'nın eylemcilere müdahalesinden endişe duyulduğunu belirtti.

Raporda, çevreci eylemcilere karşı para cezası ve eylem yaptıkları yerlerdeki oturma izinlerinin 6 aylık süreyle iptal edilmesi gibi uygulamaların yaygınlaştığına işaret edildi.

Çevreci eylemcilere karşı medyada olumsuz bir algı oluşturulduğu, bunun yanı sıra Fransız siyasilerin eylemcileri "ekoterörist" diye nitelediği ve "demokrasiye bir tehdit" olarak gördüğü vurgulandı.

Eylemcilerin, kolluk kuvvetlerince izlendiği ve evlerinin arandığı belirtilen raporda, polisin çevrecilere yönelik aşırı güç kullanımı da eleştirildi.

Fransız hükümeti, 2023'te 100 bin üyesi olan "Soulevement de la Terre" isimli çevreci topluluğun "şiddete başvurduğu" gerekçesiyle feshedilmesine karar vermiş, söz konusu karar Danıştay tarafından reddedilmişti.

Etiketler : BM Fransa çevreci eylemciler
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