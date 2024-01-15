VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin Başbakanı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'na "Gazze" çağrısı
BM, Filistinlilerin 1948'den bu yana maruz kaldığı işgale dikkat çekti
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Bakan Işıkhan'dan çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi hakkında açıklama
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheliye adli işlem
Başkan Erdoğan, yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu
15 Ocak 2024 Pazartesi 22:11:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 22:11:00

BM, Filistinlilerin 1948'den bu yana maruz kaldığı işgale dikkat çekti

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, 1948'den bu yana en büyük yerinden edilmeye maruz kaldığını belirtti.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında oluşan yıkımı anlatan "100 saniyede 100 gün" başlıklı görüntü paylaşıldı.

Görüntülerde, İsrail'in hava saldırıları, yıkılan binalar, evlerini terk etmek zorunda kalan aile ve çocukların okullara ve derme çatma çadırlara sığınması ve zorlu yaşam şartlarını yansıtan karelere yer verildi.

1948'den bu yana Filistin halkının en büyük yerinden edilmesinin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir nesil çocuğun travmaya uğradığı, binlercesinin öldürüldüğü, sakat bırakıldığı ve ailesiz kaldığı vurgulanarak, insanların "yaşanmaz" bir hayat sürdüğüne işaret edildi.

İsrail'in saldırılar nedeniyle 1 milyon 900 bin kişinin yerinden edildiğini belirten UNRWA, "Gazze'de 280 bin nüfusu olan Refah, şu anda 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insanı ağırlıyor." açıklamasında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlardaki yoğunluğun bulaşıcı hastalıklara yol açtığını belirtmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı.

Etiketler : UNRWA Gaza saldırıları Filistin yerinden edilme
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX