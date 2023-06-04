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04 Haziran 2023 Pazar 09:08:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 09:08:00

BM, dünyada plastik kirliliğini bitirmek için uluslararası anlaşma hazırlıyor

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, (UNESCO) plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası anlaşmanın taslağının Kasım 2023'e kadar hazırlanmasını kararlaştırdı.

Paris'te UNESCO merkezinde 175 ülke delegasyonu ve STK'lerin katılımıyla, plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası anlaşmaya 2024'te varılması amacıyla düzenlenen ikinci müzakere faslı dün sona erdi.

Fransa Dışişleri ve Ekolojik Dönüşüm Bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamada, bu haftaki müzakerelerden çıkan sonuçlara değinildi.

Açıklamada, hukuki bağlayıcılığı olan anlaşmaya varılması için 3 müzakere faslının daha düzenleneceği ve bunların Kenya, Kanada ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

UNESCO'daki müzakerede hedefler konusunda ilerlemek konusunda mutabakata varıldığı kaydedilen açıklamada, Uluslararası Müzakere Komitesi (INC) Başkanı Gustavo Meza-Cuadra Velasquez'in Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılacak müzakere faslına kadar anlaşmanın taslağını hazırlamakla görevlendirdiği kaydedildi. Nairobi'deki müzakere faslı Kasım 2023'te düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi (UNEA), 2022'de Kenya'nın başkenti Nairobi'de dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası bağlayıcı bir anlaşmanın 2024 sonu itibarıyla imzaya açılmasını ve INC'nin kurulmasını öngören kararı kabul etmişti.

Anlaşma, plastik ürünlerin üretimden dönüşüme tüm sürecinin kontrol edilebilmesini ve çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlıyor.

Etiketler : birleşmiş milletler plastik kirliliği müzakere
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