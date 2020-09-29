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29 Eylül 2020 Salı 19:39:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 19:39:00

BM: Dünyada her 8 ülkeden sadece 1'i pandemi sırasında kadınları koruyacak tedbirler aldı

Kaynak: AA

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Kovid-19 Küresel Toplumsal Cinsiyet Müdahalesi İzleme Aracı, salgına yönelik tedbirlerde kadınların ihtiyaçlarının büyük oranda göz ardı edildiğini ortaya koydu.

Birleşmiş milletler (BM), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yeni verilerin, dünyada her 8 ülkeden yalnızca birinin kadınları sosyal ve ekonomik etkilere karşı koruyacak tedbirler aldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

BM Kadın Birimi   ve BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen Kovid-19 Küresel Toplumsal Cinsiyet Müdahalesi İzleme Aracı, salgına yönelik tedbirlerde kadınların ihtiyaçlarının büyük oranda göz ardı edildiğini gösterdi.

206 ülke ve bölgede 2 bin 500'ün üzerinde tedbiri kapsayan izleme aracı, dünyada her 8 ülkeden yalnızca birinin kadınları salgının sosyal ve ekonomik etkilerine karşı koruyacak tedbirler aldığını ortaya koydu.

42 ÜLKE KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI HİÇBİR TEDBİRE YER VERMEDİ

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele, ücretsiz bakım desteği ve kadınların ekonomik güvenliğinin güçlenmesinin izlendiği çalışmanın sonuçlarına göre, 42 ülke yani analiz edilen ülkelerin beşte biri Kovid-19'la mücadelede toplumsal cinsiyete duyarlı hiçbir tedbire yer vermedi.

Yalnızca 25 ülke, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele, ücretsiz bakım desteği ve kadınların ekonomik güvenliğinin güçlenmesini kapsayan tedbirleri hayata geçirdi.

Ülkelerden 48'i kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle bağlantılı hizmetleri ulusal ve yerel Kovid-19 müdahale planlarının ayrılmaz bir parçası olarak görürken, çok az sayıda ülke bu tedbirlere yeterli finansman sağlayabildi.

85 ülkede yalnızca 177 tedbirde doğrudan kadınların ekonomik güvenliğinin artırılması hedeflenirken, ülkelerin 3’te 1’inden daha azı ücretsiz bakıma yönelik teşvikleri desteklemek ve çocuklar, yaşlılar veya engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini güçlendirmek için çalışıyor.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önleme ve ücretsiz bakım sorununa müdahale etme konusundaki çalışmalarda Avrupa başı çekerken, tüm şiddet tedbirlerinin yaklaşık yüzde 32’si ve tüm ücretsiz bakım tedbirlerinin yüzde 49’u Avrupa’da alındı. Kadınların ekonomik güvenliğini artırmaya yönelik tedbir sayısı bakımından ise Amerika kıtası ilk sırada yer aldı ve Amerika'yı Afrika izledi.

KOVİD-19 EN ÇOK KADINLARI ETKİLEDİ

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını çok açık bir şekilde en çok kadınları etkiledi. Bir kısmı kendilerini istismar eden kişilerle aynı evde kapalı kalarak ev içi şiddete maruz bırakılmakta, bir kısmı ev ve toplumda ücretsiz, bir kısmı ise sosyal güvencesi olmayan işlerde çalışmaktadır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Mlambo-Ngcuka, küresel izleme aracının kadınlara yönelik şiddeti engelleyecek bakım politikalarına ve tedbirlere ilişkin iyi uygulama örnekleri paylaşarak ve ilerlemeyi izleyerek doğru politika kararları alma konusunda devletlere yardımcı olduğunu söyledi.

UNDP Başkanı Achim Steiner ise Kovid-19'un toplumsal adalet ve cinsiyet eşitliğine öncelik veren yeni bir sosyal sözleşme hazırlamak amacıyla mevcut ekonomik modelleri dönüştürmek için ülkelere bir fırsat sunduğunu belirtti.

Steiner, ''Bu yeni toplumsal cinsiyet müdahalesi izleme aracı, ulusal çalışmalardaki eksiklikler konusunda yol göstererek, en iyi uygulamaları finanse ederek ve öne çıkararak politika reformunun hızlandırılmasını sağlayabilir.'' ifadesini kullandı.

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