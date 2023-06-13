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13 Haziran 2023 Salı 14:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 14:30:00

BM: Doğu Kudüs'te en az 970 Filistinli zorla tahliye riskiyle karşı karşıya

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail mahkemelerinde açılan davalar nedeniyle işgal altındaki "Doğu Kudüs'te 424'ü çocuk, en az 970 Filistinlinin zorla tahliye edilme riskiyle karşı karşıya" olduğu uyarısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı açıklamada, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Koordinatörü Lynn Hastings'in yakın zamanda 1954'ten beri yaşadıkları evlerinden zorla tahliye edilmekle karşı karşıya olan iki Filistinliyi ziyaret ettiğini kaydetti.

Hastings ise, "Doğu Kudüs'te 424'ü çocuk, en az 970 Filistinlinin zorla tahliye edilme riskiyle karşı karşıya" olduğuna dikkati çekerek uluslararası hukukla bağdaşmayan bu uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu.

BM bağımsız uzmanları, uzun zamandır uluslararası toplumu, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı "Filistinsizleştirme" politikasının bir parçası olarak "zorla tahliye etme" ve "zorla yerinden etmeye" yönelik faaliyetlerine son vermek için acil eyleme çağırıyor.

Etiketler : doğu kudüs filistinli israil tahliye
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