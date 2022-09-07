VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin'de orman yangını: Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı
Beyaz Saray: Moskova, Rusya ve Ukrayna'da toplama kampları kurdu
İsrail Başbakanı: Kimse bize ateş etme talimatlarını dikte edemez
BM, Çin'e Sincan'daki hak ihlallerini ele alma çağrısında bulundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara yalanlama
Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü ile görüştü
Başkan Erdoğan, Sancak bölgesindeki liderleri kabul etti
BM'den Somali'deki gıda krizi ile mücadele için acil yardım çağrısı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 15 sığınmacı kurtarıldı
Başkan Erdoğan Hırvatistan'a gitti
Dışişleri'nden Arap Ligi'ne sert tepki: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz
Sultangazi'de yanan binada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın kabinesinde "etnik çeşitlilik" öne çıktı
Falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı
DSÖ, Kovid-19 ve maymun çiçeği vakalarında düşüş olduğunu açıkladı
Manisa'da iki ayrı noktada orman yangını
Putin: Rusya ile Çin arasındaki ticaret ilk 6 ayda yüzde 30 arttı
Ukraynalı yetkililer: Kırım'daki Rus üsleri Ukrayna füzeleriyle vuruldu
Sırbistan Cumhurbaşkanı: Erdoğan'ı ağırlamak büyük bir onur
Muudlular'ın yaza vedası Zeynep Bastık ile oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss: Önceliğim enerji krizi ve ekonomi
Deutsche Bank CEO'su: Alman ekonomisinde resesyon artık kaçınılmaz
Milli denizaltı STM500 uluslararası fuarda
Ukrayna: Rusya'nın özel askeri şirketleri önemli kayıplar veriyor
07 Eylül 2022 Çarşamba 22:37:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 22:37:00

BM, Çin'e Sincan'daki hak ihlallerini ele alma çağrısında bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), Çin'deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan insan hakları ihlallerinin ele alınması gerektiğini aktardı.

BM insan hakları uzmanlarının yazılı açıklamasında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 31 Ağustos'ta açıkladığı, Çin'deki hak ihlallerine dair raporuna değinildi.

Rapordaki "Sincan'da Uygurlar ve diğer Müslüman azınlığa yönelik keyfi tutuklamaların insanlığa karşı suç teşkil edebileceğine" yönelik değerlendirmelere işaret edilen açıklamada, tutuklulara işkence, kötü muamele ve zorla tıbbi müdahale gibi vakaların da ele alınması gerektiği aktarıldı.

Raporda bahsedilen hak ihlallerine karşı Çin hükümetine somut adım atması çağrısı yapılan açıklamada, dünyanın Sincan'da yaşananlara karşı kayıtsız kalamayacağı vurgulandı.

Çin'in Sincan'da din ve inanç özgürlüğü, kadın hakları, ifade özgürlüğü, özel hayat, kültürel haklar ve ana dil haklarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin, ülkedeki insan hakları durumunun iyileştirilmesi amacıyla Çin hükümetine tavsiyelerinin doğru olduğu kaydedildi.

ÇİN'DEKİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

BM İnsan Hakları Konseyinin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki hak ihlallerine dair raporu, eski Yüksek Komiser Michelle Bachelet'nin görev süresinin dolduğu 31 Ağustos'ta açıklanmıştı.

Raporda, Çin hükümetinin "terör ve aşırılıkla mücadele" adı altında bölgedeki Müslüman azınlığa baskı uyguladığı doğrulanmış, bu uygulamaların insanlık suçu teşkil edebileceği vurgulanmıştı.

Uygurların tutulduğu Yeniden Eğitim Kampları da raporda değerlendirilmiş, burada tutulan kişilere kötü muamele edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Aralık 2021'de açıklanacağı bildirilen rapor, 8 ay gecikmeli açıklanmasıyla tartışma yaratmıştı.

Çin hükümetinin Bachelet'ye, raporu açıklamaması için diplomatik baskı yaptığı öne sürülmüştü.

Etiketler : bm Birleşmiş Milletler Çin
20 bin kişilik koro

20 bin kişilik koro
Maç öncesi moral yemeği

Maç öncesi moral yemeği
Aile pozu

Aile pozu
Alaçatı'da 'ev'lendiler

Alaçatı'da 'ev'lendiler
'Paper'lı alışveriş

'Paper'lı alışveriş
Oyunculuktan müzisyenliğe

Oyunculuktan müzisyenliğe
İlgi azalması ve çökkünlük unipolar depresyon belirtisi

İlgi azalması ve çökkünlük unipolar depresyon belirtisi
Kötü yorumlar tükürmeyin

Kötü yorumlar tükürmeyin
Teklisine geri sayım

Teklisine geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes