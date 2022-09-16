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16 Eylül 2022 Cuma 15:33:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 15:33:00

BM: Casus yazılımlar özel hayat ve insan haklarına yönelik tehdidi artırıyor

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), casus yazılımların özel hayat ve insan haklarına yönelik tehdidi artırdığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Komiserliğin casus yazılımlarla alakalı raporuna değindi.

Raporun, kişisel elektronik cihazlara erişebilen devlet destekli casus yazılımları incelediğini belirten Throssell, İsrailli bir firmanın geliştirdiği Pegasus yazılımını örnek vererek, "Pegasus gibi yazılımların akıllı telefonları, kullanıcıların faaliyetlerini 24 saat boyunca izleyen bir takip cihazına nasıl dönüştürebildiği gibi örnekler, raporda yer almaktadır." dedi.

Throssell, casus yazılımların terör ve benzeri suçlarla mücadele için kullanılması gerekirken yetkililer tarafından sıkça yasa dışı sebeplerle kullanıldığının raporda tespit edildiğini aktararak, "muhalif görüşlü gazeteci, siyasetçi ve insan hakları savunucularının casus yazılımlarla hedef alındığının" altını çizdi.

Hükümetlerin takip yasalarına dair toplumları bilgilendirmediğini vurgulayan Throssell, "Casus yazılımlar, kuruluş amacından çok kolay saptırılıp farklı amaçlar için kullanılabiliyor." diye konuştu.

Throssell, gelişen dijital teknolojilerin toplumlara birçok fayda getirirken bu teknolojilerin yasa dışı takip ve dinleme için kullanılmasının, insan hakları ve özel hayata yönelik tehdidi giderek artırdığını belirtti.

İnternet ortamında kişisel veri gizliliğinin hiç olmadığı kadar risk altında bulunduğu uyarısını yapan Throssell, "Bu durum karşısında tedbir alınmalı ve derhal harekete geçilmelidir." ifadesini kullandı.

Etiketler : BM İnsan Hakları Elizabeth Throssell BM Cenevre Ofisi
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