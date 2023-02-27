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27 Şubat 2023 Pazartesi 23:05:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 23:05:00

BM: Batı Şeria'daki güvenlik durumunun kötüye gitmesinden derin endişe duyuyoruz

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, işgal altında tutulan Batı Şeria'daki güvenlik durumu ve şiddet olaylarının kötüleşmesi karşısında büyük endişe duyduklarını belirtti.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da artan şiddet olaylarına dikkati çekti.

BM Koordinatörü, "Batı Şeria'da kötüleşen güvenlik durumundan ve özellikle son 24 saatte Huvvara'da tanık olduğumuz şiddet olaylarından derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Wennesland, güvenliğin sağlanmasından ve bireylerin kendi adaletini sağlamasının önüne geçilmesinden güvenlik güçlerinin sorumlu olduğunun altını çizdi.

Huvvara beldesinde dün bir Filistinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölen iki İsrailli kardeşin ailesi ile Huvvara'da birçok kişinin yaralanmasına ve evlerin ateşe verilmesine neden olan Yahudi yerleşimcilerin misilleme saldırısı sırasında hayatını kaybeden Filistinlinin ailesine taziye dileklerini ileten Wennesland, şiddet olaylarının faillerinden hesap sorulması çağrısında bulundu.

Wennesland, şiddet, provokasyon ve kışkırtma eylemlerinin derhal durdurulması ve bu eylemlerin herkes tarafından kesin bir dille kınanması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL ORDUSUNUN NABLUS BASKINI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı. İsrail ordusu, haklarında yakalama emri olan silahlı üç Filistinliye operasyon düzenlediğini savunmuştu.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü. Akşam saatlerinde ise yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti. Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı.

Huvvara yakınlarındaki Zatara köyünde Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu beş çocuk babası bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok Filistinli de yaralanmıştı.

Etiketler : BM Batı Şeria son dakika

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