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27 Ocak 2022 Perşembe 21:43:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 21:43:00

BM barış gücünün Kıbrıs'taki görev süresi 6 ay uzatıldı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini 31 Temmuz 2022'ye kadar uzattı.

Karar, 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'nde oy birliğiyle kabul edildi.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan ıbrıs'taki barış gücünün (UNFICYP), 1964'ten bu yana Ada'da görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

"STATÜKO SÜRDÜRÜLEMEZ"

Kararda ayrıca, resmi müzakerelerin yeniden başlaması konusunda ilerleme kaydedilememesinden üzüntü duyulduğu ve statükonun sürdürülemez olduğu söyledi.

Sahadaki durumun statik olmadığı kaydedilen kararda, ''Anlaşmanın olmaması siyasi gerilimi artırıyor, iki toplum birbirinden daha da uzaklaştırıyor. Sahada geri dönüşü olmayan değişiklikler riski var ve çözüm olasılığı azalıyor.'' denildi.

Kararda Doğu Akdeniz'de devam eden gerginlikten duyulan endişeye de dikkat çekilerek, sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde ve tüm Kıbrıslıların faydalanacağı şekilde çözülmesine vurgu yapıldı.

Kıbrıs sorununa siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon çağrısını yineleyen BMGK, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten 5 Temmuz 2022'ye kadar konseye yeni raporunu sunmasını istedi.

"KIBRIS'TA TARAFLAR ARASINDA ÇÖZÜME DAİR GÜVEN AZALDI"

Guterres, 9 Temmuz 2021-15 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan raporunda, Kıbrıs'ta taraflar arasında müzakere edilmiş bir çözüme güvenin azaldığını ancak tarafların tam teşekküllü müzakerelerin yokluğunda "halkın umudunu canlı tutmak" için diyalog ve yakınlaşmayı sürdürmesi gerektiğini söylemişti.

Her iki tarafta da iç siyasetteki gelişmelerin ilave sorunlar yarattığını ve iki toplumunun da Kıbrıs sorununun çözümünde herhangi bir ilerleme sağlanması konusuna daha fazla şüpheyle bakar olduğunu ifade eden Guterres, ''Geçen zaman, Kıbrıs sorununa karşılıklı kabul edilebilir çözüm bulma yönündeki çabaları güçleştirmeye devam ediyor'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bm
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