VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'ın Florida'daki evinden 700 sayfalık ‘gizli belge' çıktı
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü
Zelenskiy, Rusya'nın suçlamalarını reddetti
BM, Arakanlı Müslümanlar için daha fazla destek çağrısı yaptı
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlanıyor
AFAD'dan çarşamba günü 11 il için kuvvetli yağış uyarısı
Başkan Erdoğan: Filistin davasına desteğimiz devam edecek
Gürcistan'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısı düzenlendi
Bakan Koca: Okullar için endişe etmeyelim
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaret büyümesinin durgunlaştığına işaret etti
Bakan Kirişci: Türkiye tarımda net ihracatçı bir ülke
İspanya'da kuraklık: Barajların doluluk seviyesi 27 yılın en düşük seviyesinde
Türk F-16'larına Yunan tacizi: Anında karşılık verildi
"Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi"
Isparta ve Burdur'un mor bahçelerinde hasat telaşı
Ukrayna, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı
Rusya'ya karşı "hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu" göstermeme çağrısı
Kütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu
"Tahran'daki Astana Formatı Zirvesi'nde yapılan anlaşmaların tamamı uygulanıyor"
"Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak"
AB ve NATO'dan Ukrayna'ya destek mesajı
Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti
23 Ağustos 2022 Salı 21:06:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 21:06:00

BM, Arakanlı Müslümanlar için daha fazla destek çağrısı yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), etnik ayrımcılık ve şiddetten ötürü Myanmar'ı terk ederek Bangladeş'e yerleşen Arakanlı Müslümanlar için daha büyük destek talep etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, 2017'den bu yana Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda kalan 700 binin üzerinde Arakanlının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mantoo, krizin başlangıcından bu yana başta Bangladeş hükümeti ve yardım kuruluşları olmak üzere herkesin üzerine düşeni yaptığına ve Arakanlı Müslümanlara barınak sağlamak için çaba sarf ettiğine dikkati çekti.

"BESLENME, BARINAK VE TEMİZLİKTE EKSİKLİKLER VAR"

Cox's Bazar'daki kampların giderek kalabalıklaştığı ve mültecilerin tamamen insani yardıma bağımlı olarak yaşadığına vurgu yapan Mantoo, "Giderek azalan maddi yardımlar, Arakanlıların yaşadığı zorlukları artırmakta. Son araştırmalara göre, düzgün beslenme, barınak ve temizlikte büyük eksiklikler var." dedi.

Mantoo, "Komiserlik olarak Arakanlılara yeterli maddi desteğin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi yönünde çağrı yapıyoruz." dedi.

Arakanlıların sadece temel insani ihtiyaçlarda yardıma muhtaç olmadıklarının altını çizen Mantoo, "Maddi destekler aynı zamanda eğitim, yetenek gelişimi ve geçim kaynakları oluşturmada sağlanmalı." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 14-17 Ağustos'taki Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'daki kamplara uğramıştı.

Bachelet, mevcut şartlarda Arakanlıların Myanmar'a dönüşünün mümkün olmadığını belirtmişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Etiketler : BM Arakanlı Müslümanlar insan hakları
Kokusuyla yardım edecek

Kokusuyla yardım edecek
Yatırımları Nişantaşı'na

Yatırımları Nişantaşı'na
Duygusal repertuvar

Duygusal repertuvar
Yeni şarkısını duyurdu

Yeni şarkısını duyurdu
Yeni ikili

Yeni ikili
Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı

Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı
Ekin'le düşman değiliz

Ekin'le düşman değiliz
Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor

Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor
8 bin liralık şıklık

8 bin liralık şıklık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes