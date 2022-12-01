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01 Aralık 2022 Perşembe 21:20:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 21:20:00

BM: Afganistan'da medresede meydana gelen patlamada en az 19 kişi öldü

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonui dün Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetindeki bir medresede öğle namazı sırasında meydana gelen şiddetli patlamada en az 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Samangan vilayetinin merkez ilçesi Aybek'in Cihadiye Medresesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin elde edilen veriler paylaşıldı.

UNAMA ekiplerinin araştırmaları sonucu patlamada en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığının belirlendiği, bu kişilerden en az 20'sinin medresede din eğitimi alan öğrenciler olduğu duyuruldu.

PATLAMAYI ÜSTLENEN OLMADI

Taliban geçici hükûmetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor ise basına yaptığı açıklamada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

KANLI PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından ülkede birçok vilayette çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılar düzenlendi.

Kabil'in batısındaki Şii Hazara mahallesi Deşt-i Berçi'de, lise öğrencilerini üniversite sınavına hazırlayan bir eğitim kurumuna 30 Eylül'de düzenlenen saldırıda da 46'sı liseli genç kız olmak üzere 53 kişi yaşamını yitirmişti.

Ülkedeki birçok saldırı terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilirken genç kızları hedef alan saldırı herhangi bir örgüt tarafından üstlenilmemişti.

Etiketler : DEAŞ Afganistan BM
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