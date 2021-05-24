BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Bangladeş ve Pakistan'ı ziyaret edecek
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'a ziyaret gerçekleştirecek.
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşecek, Myanmar'dan kaçan Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox's Bazar bölgesini ziyaret edecek.
Bozkır, Bangladeş ziyaretinin ardından Pakistan'a geçerek üst düzey görüşmelerde bulunacak.
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