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25 Ocak 2023 Çarşamba 20:20:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 20:20:00

Bloomberg'den skandal ifadeler... "Erdoğan'a baskı artırılmalı"

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İsveçli aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an Kerim'i yakması sebebiyle Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatması, dünya basınında geniş yer buldu. Bu provokatif eylem ile gerilen Türkiye-İsveç ilişkileri üzerine ABD menşeli Bloomberg, Türkiye karşıtı skandal bir makaleye imza attı.

ABD merkezli Bloomberg'de, "NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli" başlıklı bir yazı kaleme alındı. Makalede, Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya'dan talepleri nedeniyle "kafa tutan ülke" benzetmesi yapıldı.

Türkiye'nin inadının Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığını öne süren Bloomberg, ABD ve Avrupa'nın bu kördüğümü çözmek zorunda olduğunu yazdı.

"ERDOĞAN'A BASKI YAPILMALI"

Türkiye'nin İsveç'ten iade taleplerinin iki ülke arasında çözülmesi ve NATO sürecine dahil edilmemesi gerektiği kaydedilen Bloomberg, NATO liderlerinin 18 Mayıs'tan önce iki ülkenin üyeliğini onaylaması için Erdoğan'a baskı yapması gerektiği savunuldu.

"ERDOĞAN DİRENİRSE F-16 SATIŞI DURDURULSUN"

Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay vermemesi durumunda, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışını durdurarak yanıt vermesi çağrısında bulundu.

Makalede yer alan bir diğer skandal ifadeler ise; Türkiye'nin tatbikatlara katılımının sınırlanması, Erdoğan'ın NATO toplantılarından dışlanması ve hatta Türkiye'nin NATO'dan ihracı seçeneklerinin de masada olması.

Etiketler : isveç türkiye bloomberg başkan erdoğan
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