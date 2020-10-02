Bloomberg, 4 ay önce bu konuyu masaya yatırmıştı! Trump koronavirüse yakalanırsa ne olur?
Bloomberg, 4 ay önce bir makale yayımlayarak ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması durumunda yaşanabilecekleri açıkladı. Bu sabah gelen son dakika haberiyle Trump ve eşinin koronavirüse yakalandığı ve karantinada olduğu bildirildi. Gelen son dakika ile Bloomberg'de yer alan haber yeniden gündeme geldi. İşte o haber
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, hem ülke içi siyaset hem de küresel piyasalar ısınmaya başladı. Bloomberg'in 13 Mayıs'ta yayımladığı “Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?” başlıklı haberi, siyasi ve ekonomik muhtemel senaryoları masaya yatırdı.
Bloomberg’in 13 Mayıs 2020’de yazıp sık sık gündeme getirdiği “Trump’ın koronavirüs testi pozitif çıkarsa ne olur?” başlıklı haberi, ABD Başkanı Donald Trump’ın testinin pozitif çıkmasının ardından önem kazandı.
Aksam.com.tr’nin Bloomberg’den aktardığı habere göre, Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının hem ABD siyaseti açısından hem de küresel ekonomi açısından büyük etkilere sebep olabileceği belirtildi.
BAŞKANLIK KOLTUĞU EL DEĞİŞTİREBİLİR
Beyaz Saray yetkilileri ve konuyla yakından ilgilenen uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, “olası terör veya nükleer kaynaklı saldırıları için bir protokol bulunduğu” kaydedildi.
Trump’ın başkanlık görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi ihtimalinde koltuğun ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e geçeceği yazılan haberde, virüsün anayasal bir krize sebebiyet verecek boyuta ulaşması durumunda görevin sırasıyla Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pence’e geçeceği bildirildi.
PİYASALAR ÇÖKEBİLİR
Başkanlık koltuğunda outran Donald Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yerel ve küresel piyasaların olağanüstü sarsıntılar yaşayabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da benzer bir süreci sağlıklı bir şekilde atlatmış olmasının, piyasalardaki muhtemel etkileri azaltabileceği görüşünde buluştu.
Jeopolitik risk danışmanlığı firması Eurasia Group’un yöneticisi Ian Bremmer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
“Eğer Trump koronavirüse yakalanır ve görevini karantinada sürdürmeye devam ederse can sıkıntısından çılgınlar gibi tweet atabilir. Bu da piyasalarda bir dizi dalgalanmaya sebep olabilir.”
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