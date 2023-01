Blinken'dan, Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası 'koordinasyonu sürdürme' mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Washington'da Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Stratejik mekanizma kapsamında Çavuşoğlu ile birçok önemli konuyu ele aldıklarını belirten Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz savaşına NATO'nun yanıtı, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Blinken, paylaşımında toplantı sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verdi.

Discussed many important issues with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu as part of the U.S.-Turkiye Strategic Mechanism. I look forward to continued coordination on @NATO's response to Russia's unprovoked war against Ukraine, Syria, and other challenges. pic.twitter.com/0zVYXYt2Od