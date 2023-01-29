VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Blinken: Stratejik ortaklığımızı geliştirecek olanlar Mısır gençleridir
Galatasaraylı futbolcu Dubois: Bu takıma kupa kazanmak için geldim
Fransa Başbakanı Borne: Emeklilik reformu tartışmaya kapalı
İstanbul'da minibüs asker eğlencesi yapanların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
İran'daki İHA saldırısını İsrail'in yaptığı iddia edildi
Tekirdağ'da maden ocağındaki iş kazasında mühendis hayatını kaybetti
'Kur'an-ı Kerim'e saldıran bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum'
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Başkan Erdoğan: Milletim hem aday hem Cumhurbaşkanı yapacak
ÖSYM, 13 yıl aradan sonra "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı"nı düzenledi
Bakan Çavuşoğlu, Gambiyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Güney Kore'de "bağlantılı güvenlik" vurgusu yaptı
Papa'dan Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabalarına övgü
Batman'da 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Scholz'dan "Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz" mesajı
İran'da 5,8'lik depremde ölü sayısı 3'e yükseldi
"Yeni Evim Kampanyası" kapsamında konut satışları sürüyor
Çin'de Bahar Bayramı tatilinde koronavirüse bağlı ölümler azaldı
Netanyahu, binlerce İsrailliyi silahlandırmaya hazırlanıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
800 bin liralık saç ele geçirildi
29 Ocak 2023 Pazar 23:49:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 23:49:00

Blinken: Stratejik ortaklığımızı geliştirecek olanlar Mısır gençleridir

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük Orta Doğu ziyareti kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Mısır yerel medyasında yer alan habere göre Blinken, Kahire'deki Amerikan Üniversitesinde Mısırlı gençlerle buluştu.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blinken, Mısır nüfusunun yüzde 60'ını gençlerin oluşturduğunu ifade ederek, "Stratejik ortaklığımızı geliştirecek olanlar Mısır gençleridir." ifadelerini kullandı.

Blinken, Mısır ile ABD arasında özel stratejik ortaklık ve ikili ilişkiler olduğu için Filistin ve İsrail'i de kapsayan Orta Doğu ziyaretine Mısır'dan başlamayı tercih ettiğini, söz konusu ilişkileri ileriye taşıyacak kişilerin genç nesil olduğunu söyledi.

Bakan Blinken'ın yarın Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya gelerek Filistin ve Libya'daki son gelişmeleri ele alması bekleniyor.

ABD Dışişleri Antony Blinken'ın Orta Doğu ziyareti, Filistin ve İsrail'i de kapsıyor.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Mısır
Sağlık sektöründe bir numarayız

Sağlık sektöründe bir numarayız
Sevenleri için operasyon yaptırdı

Sevenleri için operasyon yaptırdı
"Filmi ağlayarak çektik"

"Filmi ağlayarak çektik"
Fatma Girik'e özlemi dinmiyor

Fatma Girik'e özlemi dinmiyor
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Kuaför Fatma'yı Sezen Aksu yaptım

Kuaför Fatma'yı Sezen Aksu yaptım
‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı

‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı
Ceket piştisi

Ceket piştisi
Kaan'la gurur duyuyor

Kaan'la gurur duyuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX