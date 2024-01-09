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Blinken, İsrail'de Netanyahu ile görüştü
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09 Ocak 2024 Salı 19:57:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 19:57:00

Blinken, İsrail'de Netanyahu ile görüştü

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de temaslarına devam ediyor. Bakan Blinken, başkent Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken'ın ABD'nin İsrail'e verdiği desteği bir kez daha teyit ettiği belirtilerek, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve altyapının zarar görmesinin engellenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Görüşmede, esirlerin kurtarılmasına yönelik devam eden çabaların ele alındığını aktarılan açıklamada, ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların da ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Blinken'ın iki devletli çözüm ve bölge için kalıcı, sürdürülebilir bir barışa yönelik desteğini yinelediği belirtildi.

Etiketler : ABD Dışişleri İsrail ziyareti Antony Blinken
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