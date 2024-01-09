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Blinken, işgalci İsrail'in Gazze saldırılarına işaret etti: "Gazze'de çatışmalar sona ermeli"
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09 Ocak 2024 Salı 00:10:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 00:10:00

Blinken, işgalci İsrail'in Gazze saldırılarına işaret etti: "Gazze'de çatışmalar sona ermeli"

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında, İsrail'e gitmeden önce havalimanında gerçekleştirdiği konuşmada İsrail-Arap normalleşmesi için Gazze'de çatışmaların sona ermesi gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Arap normalleşmesi için "Gazze'de çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun" gerekli olduğunu belirtti.

ABC News'ün haberine göre, Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında, İsrail'e gitmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu gezisine işaret eden Blinken, görüşmelerin ortak noktasının; Gazze'nin istikrara kavuşması ve yeniden canlanmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Blinken, Suudi Arabistan'la yaptığı görüşmede, İsrail-Arap "normalleşmesi ve entegrasyonu"nun ele alındığını aktararak, bunun için "Gazze'de çatışmaların sona ermesi ve bir Filistin devletine giden uygulanabilir bir yolun" gerekli olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün ve Katar'ın ardından BAE'ye geçmişti.

Etiketler : ABD Dışişleri Blinken Orta Doğu İsrail-Arap Normalleşmesi Gaza Çatışmaları
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