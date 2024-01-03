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Blinken ile Tajani telefonda görüştü
03 Ocak 2024 Çarşamba 09:59:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 09:59:00

Blinken ile Tajani telefonda görüştü

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarının küresel çıkarlara yönelik oluşturduğu tehditler ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki insani krizin ele alınmasının ve çatışmanın tırmanmasının önlenmesinin aciliyetini vurguladı.

İkili, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya olan güçlü desteklerini yineledi.

İtalya'nın 2024'de G7 Dönem Başkanlığını üstlenmesiyle küresel zorlukları ele almak için birlikte çalışma taahhüdünde bulunan ikili, Yemen'deki İran destekli Husilerin "Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarının küresel çıkarlara yönelik oluşturduğu tehditleri" de ele aldı.

Blinken ve Tajani, "Haiti'deki güvenlik durumunu istikrara kavuşturmak ve demokrasiye dönüş için gerekli koşulları sağlamak" üzere Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunun önemini dile getirdi.

Etiketler : blinken Tajani görüşme
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