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11 Ocak 2024 Perşembe 17:11:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 17:11:00

Blinken ile Sisi savaş sonrası Gazze'yi görüştü

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Görüşmede, savaş sonrası Gazze konusu görüşüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun son durağı olan Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile "savaş sonrası Gazze"nin durumunu görüştü.

New York Times'ın haberine göre, Blinken, İsrail ziyaretinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldiği Sisi ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarından etkilenen "Filistinli sivilleri ve savaş sonrası Gazze'nin durumu"nu konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, görüşmede ayrıca "çatışmaların tırmanmasının ve diğer bölgelere sıçramasının engellenmesi" konusunun ele alındığını belirtti.

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Etiketler : Gazze konusu Blinken-Sisi görüşmesi SPOT etiketleri
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