Blinken ile Sisi savaş sonrası Gazze'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun son durağı olan Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile "savaş sonrası Gazze"nin durumunu görüştü.

New York Times'ın haberine göre, Blinken, İsrail ziyaretinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldiği Sisi ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarından etkilenen "Filistinli sivilleri ve savaş sonrası Gazze'nin durumu"nu konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, görüşmede ayrıca "çatışmaların tırmanmasının ve diğer bölgelere sıçramasının engellenmesi" konusunun ele alındığını belirtti.

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmişti.