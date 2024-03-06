Blinken ile Gantz Gazze'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşmesinde "esirlerin serbest bırakılması" için Hamas ile yapılacak anlaşma konusunu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Gantz Washington'da bir araya geldi.

Görüşmede Blinken, ABD'nin İsrail'in "güvenliğini sağlama hakkına" desteğinin devam ettiğinin altını çizerek esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılması konusu da gündeme geldi.

Taraflar arasında anlaşmaya yönelik devam eden müzakerelerden bağımsız olarak İsrail'in insani yardımların ulaştırılması için acil adımlar atması gerektiğini vurgulayan Blinken, insani yardımların bölgeye ulaşması için "yeni geçiş kapılarının açılması" gerektiğini ifade etti.

GANTZ, ABD SAVUNMA BAKANI'YLA DA BİR ARAYA GELDİ

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gantz, Washington ziyareti sırasında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le de görüştü.

Söz konusu görüşmede Austin, Gazze'deki insani duruma ilişkin kaygılarını dile getirerek, Gantz'dan daha fazla insani yardım sağlanması konusunda destek talep etti.

Austin ayrıca Refah'ta herhangi bir kara operasyonundan önce sivillerin korunması ve insani durumun ele alınması için "uygulanabilir bir plana duyulan kritik ihtiyacı" vurguladı.