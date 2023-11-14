VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cari işlemler 1,9 milyar dolar fazla verdi
Samsun'da sır ölüm!
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Blinken ile Cameron telefonda görüştü
İşgalci İsrail'den yeni ölümcül hamle
NARKOGÜÇ operasyonu sürüyor... 51 kilogram kokain ele geçirildi
14 Kasım 2023 Salı 08:45:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 08:45:00

Blinken ile Cameron telefonda görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Blinken, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Cameron ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, telefon görüşmesinde, Dışişleri Bakanlığına atanan Cameron'u kutladı.

Blinken ve Cameron, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

İsrail'in Filistin'e saldırıları konusunu da ele alan Blinken ve Cameron, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılmasının artırılması gerektiğine dikkati çekti.

ESKİ BAŞBAKAN CAMERON, YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, görevden alınan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yerine getirilerek ülkenin yeni İçişleri Bakanı olmuştu.

Ülkede 7 yıldır siyasetin dışında kalan eski Başbakan Cameron da Dışişleri Bakanlığından boşalan göreve getirilerek aktif siyasete geri dönmüştü.

Etiketler : blinken cameron telefon
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX