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23 Haziran 2023 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 12:15:00

Blinken, Guterres ile Rusya'nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalini görüştü

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rusya'nın gelecek ay süresi dolacak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme ihtimali üzerine telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, "Blinken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ni son tarih olan 17 Temmuz'a kadar yenilememe açıklamaları hakkında görüştü." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ikilinin, anlaşmanın küresel gıda güvenliği açısından önemi ve askıya alınmasının özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki gıda ithalatçıları üzerinde yaratacağı olumsuz etki üzerinde mutabakata vardığı belirtildi.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

Rus yetkililer, süresi 17 Temmuz'da dolacak anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.

Etiketler : karadeniz tahıl koridoru anlaşması abd rusya
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