Blinken, Etiyopya'da imzalanan barış anlaşmasının uygulanmasını istedi
Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Addis Ababa hükümeti ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanmasının önemine vurgu yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Etiyopya'nın kuzeyinde nihai barışın sağlanması için gösterilen çabalar, Tigray bölgesinin yanı sıra Afar ve Amhara bölgelerine temel hizmetlerin yeniden verilmesi ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin süren çalışmalar ele alındı.
Blinken, Tigray güçlerinin silahsızlanması ve tüm yabancı güçlerin eş zamanlı olarak bölgeden çekilmesi de dahil olmak üzere çatışmaların durdurulması anlaşmasının acil şekilde uygulanmasının önemine değindi.
Blinken ayrıca, ABD'nin Afrika Birliği öncülüğünde gerçekleşen barış sürecini destekleyeceğini de ifade etti.
Addis Ababa hükümeti ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında 2 Kasım'da çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.
Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.
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