Blinken, Abu Dabi Veliaht Prensi ile Fas'ta güvenlik konusunu görüştü

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rabat'ta bulunan Blinken'ın burada Prens Bin Zayid ile bir araya geldiğini açıkladı.

Price "Bakan, ülkelerin yakın ortaklığını yeniden teyit etti ve geniş kapsamlı iş birliğini genişletmenin ve derinleştirmenin yollarını ele aldı." ifadesini kullandı.

Sözcü, Blinken'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik Yemen'den ve bölgenin başka yerlerinden kaynaklanan tehditlere karşı kendisini savunmasına yardımcı olacaklarının altını çizdiğini kaydetti.

Blinken'ın, BAE'nin Yemen'de ateşkese verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını, kalıcı bir barışa giden tek yolun diyalog ve diplomasi olduğunu yinelediğini belirten Price, görüşmede ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve Suriye'deki çatışmanın da ele alındığı bilgisini paylaştı.

Price "Bakan, BAE'nin İsrail ile normalleşme konusunda kaydettiği ilerlemeyi de takdir ettiğinden bir kez daha övgüyle bahsetti ve Necef Zirvesi sırasında konuşulan girişimler üzerine BAE ve diğer ortaklarla çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti" ifadesini kullandı.