  • BIST
    1100.55
  • Dolar
    7,3345
  • Euro
    8,7048
  • Altın
    463,3140
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Alman profesörden Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği: O kadar basit değil
ABD Genelkurmay Başkanı: Seçim süreciyle ilgimiz yok
Karikatürist Haccac'ı serbest bırakın!
Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Libya İçişleri Bakanı görevden alındı
Türk oyun sektörü 2,4 milyar dolar yatırım aldı
Balıkesir'de peş peşe iki deprem!
ABD itiraz etti, Lübnan'daki barış gücü askeri sayısı azaltıldı
Kartal'da sevgili cinayeti! Önce sevgilisini öldürdü, sonra intihar etti!
Düzce'de saman yüklü TIR devrildi!
ABD'li aktör Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Avustralya'da can kaybı 600'ü geçti
İshak Paşa Sarayı'nda unutulmaz defile!
Endonezya'da yangın
Muğla'da 65 yaş ve üstüne bazı kısıtlamalar getirildi
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa 'tedbir amaçlı' görevden alındı
Alman Profesörden Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' desteği
Bakırköy'de huzur uygulaması gerçekleştirildi! Araçlar tek tek durduruldu
Atletizm Süper Lig final kademe yarışlarında ilk gün tamamlandı
Bakan Koca, virüs ile ilgili 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
ABD, Alaska açıklarında 3 Rus uçağını durdurdu
ABD, Irak'taki asker sayısını 3 bin 500'e düşürmeyi planlıyor
Macron'dan 'Lübnan' açıklaması: Bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakırsak sivil savaş çıkar
Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın ortak deniz ve hava tatbikatı tamamlandı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 07:13:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 07:13:00

"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti.

WASHINGTON (AA) - Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sinemalara girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran filmde aldığı Kral T’Challa rolüyle hafızalara kazınan Boseman'a ilk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulduğu ve 4 yıldır tedavi gördüğü belirtildi.

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Boseman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles'te yaşayan Boseman'ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.

- BLACK PANTER'E OSCAR'DA 3 ÖDÜL

Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.

Joe Robert Cole ve Ryan Coogler'in yazdığı hikayeye göre ihanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak için müttefiklerini bir araya getirip, Kara Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

Black Panther filmi, 2019'daki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında ilk sıraya girmiş ve törenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER