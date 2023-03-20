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20 Mart 2023 Pazartesi 23:51:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 23:51:00

BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'nin füze denemeleri görüşüldü

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kuzey Kore'nin füze denemeleriyle ilgili oturum düzenlendi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Kuzey Kore'nin füze denemelerini en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Bu denemeler sadece tehdit verici, istikrarsızlaştırıcı ve yasa dışı değil, aynı zamanda Kuzey Kore'nin daha kapsamlı ve tehlikeli silahlar üretmesine izin veriyor" diye konuştu.

Greenfield, BMGK'nın iki üyesinin Kuzey Kore'ye karşı "sessiz kalınması" gerektiğini düşündüğünü ancak bu sessizliğin işe yaramadığını ifade ederek, "Kuzey Kore rejiminin kendi isteğiyle duracağını ümit etmek işe yaramıyor. Bu iki üye aynı şeyleri yaparak farklı sonuç elde edeceğimizi düşünmek istiyor" dedi.

Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın ABD'nin diyalog çabalarını da baltaladığını savunan Greenfield, "Artık yeter. ABD, Konsey üyelerine Kuzey Kore tehdidine karşı tekrar işbirliği içinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyor." dedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença ise "Kore Yarımadısı'ndaki gidişat yanlış yönde" değerlendirmesinde bulundu.

Jença, Kuzey Kore'nin 2022'den bu yana füze denemelerini artırdığını, 70 denemenin balistik füze teknolojisi içerdiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programını da sürdürdüğüne dikkati çeken Jença, uluslararası toplum arasındaki görüş ayrılıklarının harekete geçmeyi engellediğine işaret etti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilciğinden Anna Evstigneeva ise çok taraflı diplomatik görüşmelerin çözüm olduğunu, ABD'nin Asya Pasifik'te oluşturduğu "yeni blokların" daha fazla ayrışmaya yol açtığını ifade etti.

Etiketler : Birleşmiş Milletler Kuzey Kore rusya bm

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