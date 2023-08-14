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BM, güvenlik nedeniyle Mali'deki barış gücünün çekilme sürecini hızlandırdığını doğruladı
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14 Ağustos 2023 Pazartesi 21:50:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 21:50:00

BM, güvenlik nedeniyle Mali'deki barış gücünün çekilme sürecini hızlandırdığını doğruladı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna (MINUSMA) yapılan saldırılar nedeniyle bu ülkeden çekilme sürecinin hızlandırıldığını doğruladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, "Barış gücü çalışanlarımız güvenlik endişesi nedeniyle Mali'nin Timbuktu bölgesindeki Ber kampını boşaltmayı bir gün öne aldıklarını bildirdi." dedi.

Ber kampından personel ve ekipman taşıyan MINUSMA güçlerine karşı dün iki saldırı yapıldığı bilgisini aldıklarını belirten Dujarric, saldırıda, "Burkina Faso'dan 4 barış gücü üyesinin yaralandığı" bilgisini paylaştı.

"Saldırıyı kınıyoruz ve tarafları çekilme sürecinde güvenliği sağlamaya çağırıyoruz." diyen Dujarric, BM barış gücü askerlerinin en çok Mali'de görev başındayken hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Mali'de 2013'ten bu yana sahada olan MINUSMA, Mali hükümetinin talebiyle yıl sonundan önce ülkeden tamamen çekileceğini bildirmişti.

MINUSMA, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, bölgede kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Ber kampından çekilme sürecinin hızlandırıldığını duyurmuştu.

MUHAMMED BAZUM'UN VATANA İHANETTEN YARGILANACAK OLMASINA TEPKİ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, soru üzerine, Nijer'deki askeri yönetimin, görevden uzaklaştırdığı Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u "vatana ihanetten yargılayacağı" haberi için "çok endişe verici bir açıklama" dedi.

Dujarric, "Başkan ve ailesinin sağlık ve güvenliği hakkında son derece endişeli olmaya devam ediyoruz. Derhal ve koşulsuz serbest bırakılarak görevine döndürülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Dujarric, mevcut durumu tersine çevirmek için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve AB ile "çok yakın çalışmaya" devam ettiklerini kaydetti.

Etiketler : BM Mali Afrika
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