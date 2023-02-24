BAE'deki nükleer enerji santralinin üçüncü reaktörü, ticari faaliyete geçti

BAE Nükleer Enerji Kurumunun konuyla ilgili açıklamasına yer verildi.

BAE'nin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini karşılamak amacıyla Abu Dabi Emirliğinde 2012'de temeli atılan Barakah Nükleer Enerji Santralinde üçüncü reaktörün faaliyete geçmesinin, ülkenin 2050 yılına kadar planladığı, iklim değişikliğiyle ilgili hedefleri doğrultusundaki "başarılardan" biri olarak nitelendirildi.

Reaktörlerin sıfır karbon emisyonu prensibine uygun olarak çalıştığı kaydedilen açıklamada, 4 reaktörden oluşan santralde henüz faaliyete geçmeyen bir reaktörün kaldığına işaret edildi.

Açıklamada, üçüncü reaktörün faaliyete geçmesiyle Barakah Nükleer Enerji Santralindeki elektrik üretiminin 4 bin 200 megavata ulaştığına dikkati çekildi.

Toplam maliyeti 25 milyar doları bulan Barakah Nükleer Tesisinin ilk reaktörü Ağustos 2020'de, ikinci reaktör ise Mart 2022'de faaliyete geçmişti.

BAE, 2023'e kadar tesisteki diğer iki reaktörün de faaliyete geçmesini ve ülkedeki elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini buradan karşılamayı planlıyor.