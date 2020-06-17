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17 Haziran 2020 Çarşamba 09:49:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 09:49:00

Bir günde 2006 ölü! Korona dehşeti ülkeyi sardı

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs vaka sayısı dünyada 8 milyon 265 bini, ölü sayısı ise 446 bini geçti. Kovid-19'u yenip haslığına kavuşanların sayısı ise 4 milyon 323 bini aştı. Türkiye gibi Hindistan'da da normalleşme adımları sonrası vakalar artarken, bugün dehşete düşüren bir can kaybı yaşandı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2006 artarak 11 bin 921'e yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1282 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 45 bin 241'e, vaka sayısı da 34 bin 918 artarak 923 bin 189'a yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 730 artarak 18 bin 310'a yükseldi. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı.

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2006 artarak 11 bin 921'e yükseldi. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 11 bin 135 artışla 354 bin 161'e çıktı.

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