Bin 200 kişilik köye can suyu
Şarkıcı Tuğba Özerk Afrika'da yaşanan kuraklık ve su krizine kayıtsız kalmadı.
Şarkıcı Tuğba Özerk Afrika'da yaşanan kuraklık ve su krizine kayıtsız kalmadı. Uganda'nın Iwangosa köyü ve ortaokuluna ilk su kuyusunu dualar eşliğinde açtıran Özerk, bu davranışıyla büyük takdir topladı. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele açısından önem taşıyan su kuyularının bölgede yaşayan insanlar için hayati önem taşıdığını dile getiren Özerk, daha çok kuyu açtırma istediği söyledi. Bin 200 kişinin yaşadığı köy halkı fışkıran suyla mutluluk gözyaşlarına boğulurken, şarkıcıya teşekkür ve minnet duyguları çektikleri fotoğraf ve videolarla dile getirdiler.
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