Koronavirüs laboratuvarda mı geliştirildi?

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30 Mayıs 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 13:30:00

Bilim insanları, koronavirüsün Çin laboratuvarında üretildiğine ilişkin “önemli delillere” ulaştı

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Koronavirüsün oluşumu ile ilgili bir çalışma yürüten bilim insanları, “virüsün kesinlikle doğal olarak gelişmediği” sonucuna vardı. Koronavirüsün Çinli bilim insanları tarafından laboratuvarda üretildiği ve tersine mühendislikle izlerin silinmeye çalışıldığı kaydedilen raporda, “Pozitif yüklü aminoasitler tıpkı birer mıknatıs gibidir. Doğada üç tanesini bir arada görmeniz bile neredeyse imkânsızken, koronavirüs yapısında dört tanesini bir arada gözlemledik. Bunun tek yolu laboratuvar ortamıdır.” ifadelerine yer verildi.

İngiliz bilim insanı Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sorensen, koronavirüsün doğal yollarla ortaya çıkmasının "imkânsız" olduğunu açıkladı. Yaptıkları çalışmada "doğada bulunmayan eşsiz birer parmak izine rastladıklarını" açıklayan bilim insanları, virüsün yalnızca laboratuvardan çıkmış olabileceğini belirtti.

Aksam.com.tr'nin Daily Mail'den aktardığı habere göre, koronavirüsün, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde "fonksiyon kazandırıcı mutasyonlar" üzerine çalışmakta olan Çinli bilim insanları tarafından üretildiği yazıldı.

"Laboratuvarda ölümcül bir türe dönüştürüldü"

Hazırlanan raporda, Çinli bilim insanlarının mağara yarasalarından doğal bir koronavirüs örneği alıp bunu laboratuvar ortamında yeni, ölümcül ve hızla bulaşan bir koronavirüs türüne dönüştürdüğü ifade edildi.

"Tersine mühendislikle izleri silmeye çalıştılar"

Öte yandan, virüsün yarasalardan doğal olarak geliştiği izlenimi oluşturmak isteyen bilim insanlarının, virüsün tersine mühendislik versiyonlarını kullanarak arkada iz bırakmamaya çalıştıkları kaydedildi.

"Pozitif yüklü dört aminoasit doğada bir araya gelemez"

Pozitif yüklü aminoasitlerin negatif yüklü insan hücrelerine bir mıknatıs gibi sıkı sıkıya tutunarak virüsün bulaşımını sağladığını anlatan bilim insanları, koronavirüsle ilgili ilginç bir detaya dikkat çekti:

"Pozitif yüklü aminoasitler, tıpkı mıknatıslar gibi birbirlerini iterler. Doğada oluşan organizmalarda söz konusu aminoasitlerin üçünü bile bir arada görmek neredeyse mümkün değilken, dördünü bir arada gözlemlemek ise imkânsızdır diyebiliriz. Fizik kuralları, dört pozitif yüklü aminoasidi bir araya getirmenize izin vermez. Bunu başarmanın tek yolu laboratuvardan geçer."

Araştırma sonuçları yakında kamuoyuyla paylaşılacak

Bilim insanları Dr. Angus Dalgleish ve Dr. Birger Sorensen tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarının kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı ve Quarterly Review of Biophysics Discovery isimli bilim dergisinde yayımlanacağı bildirildi.

Aksam.com.tr

Etiketler : bilim insanları koronavirüs çin laboratuvar
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