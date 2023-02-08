Bild gazetesi depremi Almanya'ya uyarladı: Bütün ülke sarsılırdı
Kaynak: TRT Haber
Almanya merkezli basın kuruluşu Bild, 7,7 büyüklüğündeki depremin etki haritasını Almanya'ya uyarladı. "Eğer olsaydı, bütün Almanya sarsılırdı" dedi.
"Ya bu Almanya'da olsaydı?"
Almanya'daki Bild gazetesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremi, etki haritasını Almanya haritasına uyarlayarak okuyucularına aktardı.
"Türkiye ve Suriye'deki deprem alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı. Merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, sadece en güneyi ve en kuzeyi sallanmazdı." denildi.
Almanya'daki birçok bölgenin depremden yoğun bir şekilde etkileneceğini belirten Bild, "Frankfurt, Stuttgart, Wiesbaden, Dortmund, Würzburg, Mannheim ve Hanover gibi şehirler bu felaketin en ağır yükünü çekecek ve ciddi şekilde tahrip olacaktı. Sadece bu şehir merkezlerinde milyonlarca insan etkilenecekti" dedi.
- Depremlerde yaralananları Azerbaycan'da tedavi etmeye hazır olduklarını söyledi
- Alman Meclisi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
- Türkiye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundular
- Avrupa'dan Türkiye'ye kurtarma ekibi sevk eden ülke sayısı 23'e yükseldi
- 4 ülkeden arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi
- Depremi Almanya'ya uyarladı: Bütün ülke sarsılırdı