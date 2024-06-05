VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
70'lik oldu
"Hayatım film olmasın"
3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet
Japon Okawa Hiroshi'nin hayatı Türk çayından sonra değişti
Kafa nakli ne zaman olacak?
Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
05 Haziran 2024 Çarşamba 13:31:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 13:31:00

Big Mac'in marka tescili kaybedildi!

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's, tavuk ürünleri için "Big Mac" ifadesini kullanamayacak.

AB Mahkemesi Big Mac davasını karara bağladı.

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, İrlanda merkezli fast food restoran zinciri Supermac's'in, McDonald's'a "Big Mac" ticari markası konusunda açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, McDonald's'ın tavuk ürünleri alanında Big Mac'in AB'deki ticari marka tescilini kaybettiğine hükmetti.

Kararda, McDonald's'ın söz konusu ürünü AB'de beş yıl boyunca kesintisiz biçimde kullanmadığı belirtildi.

McDonald's 1996'da Big Mac'i et ve tavuk ürünlerini kapsayacak biçimde tescil ettirmişti.

Supermac, 2017'de McDonald's'ın tavuk ürünlerinde Big Mac adını kullanmasını iptal ettirmek için hukuki süreç başlatmıştı.

Etiketler : mcdondald's big mac tescil
Burak Sergen dördüncü kez evlendi

Burak Sergen dördüncü kez evlendi
Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti

Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti
Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı

Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı
Fit görünümünün sırrını açıkladı!

Fit görünümünün sırrını açıkladı!
Hemşerilerini unutmuyor

Hemşerilerini unutmuyor
Estetik, güzellik... Açıklamalarıyla dikkat çekti!

Estetik, güzellik... Açıklamalarıyla dikkat çekti!
Meslek açıklaması dikkat çekti!

Meslek açıklaması dikkat çekti!
"Festivallerde vatandaşımızla buluşuyoruz"

"Festivallerde vatandaşımızla buluşuyoruz"
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX