Biden'ın ''Rusya'' planı ortaya çıktı! Ablukaya alacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 11 Eylül saldırılarının yıldönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından önceki hafta başlayan çekilme faaliyetleri devam ederken ABD basınında süreçle ilgili önemli bir iddiaya yer verildi.

Wall Street Journal'in (WSJ) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Afganistan'dan çekilen askerleri Orta Asya'daki ülkelere özellikle de Afganistan'la sınırı bulunan Özbekistan ve Tacikistan'a gönderme planları yapmaya başladı.

ABD'nin askerlerini ve askeri teçhizatını konuşlandırmak için üslere ihtiyacı olduğunu, bunun Afganistan hükümetinin desteklenmesi ve Taliban'ın dizginlenmesi için gerektiğini belirten kaynaklar, ABD askerlerinin Orta Asya'ya gönderilmesinin Rusya'nın bölgedeki 'büyük askeri varlığını' ve Çin'in artan nüfuzunu zorlayacağının altını çizdi.

Kaynaklar, ABD yönetiminin adı geçen ülkelere üs kurma konusunda henüz başvuruda bulunmadığını söyleyerek şu anda ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu planın artı ve eksi yönlerini tarttığını ifade etti. Kaynaklara göre karar alma sürecinde ABD Dışişleri Bakanlığı ile Beyaz Saray da yer alıyor.

Beyaz Saray ve Pentagon temsilcileri, Basra Körfezi ülkeleri ile bazı donanma gemilerinin de olası konuşlanma noktaları arasında değerlendirildiğini söyledi.

4 Mayıs'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 60 C-17 uçağı yükü kadar ekipmanın çıkarıldığını ve çekilmenin yüzde 2 ila 6 tamamlandığını açıklamıştı.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.