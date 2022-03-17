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17 Mart 2022 Perşembe 08:09:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 08:09:00

Biden'ın Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelemesine Kremlin'den jet yanıt

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'bir savaş suçlusu' olduğunu söyledi. Rusya'dan yanıt gecikmedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

Gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrıldı.

Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biden kalbinden geçenleri ve televizyonda gördüklerimizi konuşuyordu. Yabancı bir ülkeyi işgali sırasında zalim bir diktatörün barbarca eylemlerini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü hukuki bir süreç var ve gelişmeler oldukça sizi bilgilendireceğiz." diye konuştu.

KREMLİN: AFFEDİLEMEZ

ABD'nin yaptırım uyguladığı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ABD'nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğünü belirterek, "ABD Başkanı Biden'ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : abd rusya loe biden
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